Необычайно плодовит: челябинцы посадят «Путина в горшок»

Союз садоводов России запускает любопытную акцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, 7 февраля пройдет встреча членов штаба с представителями челябинского регионального отделения «Союза садоводов России». «В ходе встречи селекционер, овощевод-опытник Николай Александров в присутствии сторонников действующего президента и представителей средств массовой информации высадит собственноручно созданный более десяти лет назад сорт огромного помидора под названием «Путин». Посадку культуры овощевод сопроводит увлекательнейшим рассказом о томате, его необычном вкусе и хорошей плодовитости», – рассказали в пресс-службе.

По словам представителей регионального избирательного штаба, это мероприятие даст старт акции под названием «ПутинРасти». В течение недели садоводы и огородники со всей России будут высаживать сорт томата «Путин», ухаживать за ним, подкармливать и следить за ростом. Всем участникам будет предложено отслеживать рост помидора линейкой, у которой «каждый сантиметр будет олицетворять 10 процентов, набранных Владимиром Путиным на выборах Президента РФ 2018 года. Предполагается, что за полтора месяца «Путин» должен вырасти не менее чем на 8 сантиметров».

В околополитической тусовке уже обсуждают, можно ли будет считать применение удобрений и специальных грунтов использованием административного ресурса и следует ли садоводу, вырастившему самый большой томат, присвоить почетное звание «Синьор Помидор».

Челябинск, Виктор Елисеев

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