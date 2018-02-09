Два новых мыльных пузыря: Снежинск и Озерск получили статус ТОСЭР

Два южноуральских моногорода получили статус территории опережающего социально-экономического развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В документах обозначены границы закрытых административных территорий, определены виды экономической деятельности, при которых в ЗАТО действует особый правовой режим для предпринимателей, минимальный объем капитальный вложений резидентов ТОСЭР. Отныне на данных территориях будет применена процедура свободной таможенной зоны, установленная право Евразийского экономического союза. Создание инфраструктуры территорий опережающего развития будет финансироваться за счет внебюджетных источников.

«Создание территорий опережающего развития «Озёрск» и «Снежинск» будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций»,– сообщается в документе.

Однако в реальности все вышеперечисленные «блага», ожидающие южноуральские ЗАТО, могут оказаться пшиком. Пример тому – ситуация в других городах, получивших аналогичный статус.

Напомним, в марте прошлого года статус территории опережающего социально-экономического развития получил Бакал. В последующие 9 месяцев в ТОСЭР были зарегистрированы лишь 2 резидента: город получил около полусотни рабочих мест.

Не может похвастаться наплывом инвесторов и Верхний Уфалей, получивший «опережающий» статус в ноябре 2017 года. Судя по заявкам потенциальных резидентов, ни о каком комплексном развитии города речи не идет. Абсолютно непрорывные проекты Верхнего Уфалея в виде камнеобработки и производства батареек вряд ли смогут обеспечить город высокопроизводительными рабочими местами.

В первом случае производство, мягко говоря, далеко от создания высокопроизводительных рабочих мест. К тому же большая часть месторождений камня давно уже разрабатываются действующими предприятиями, которые обходятся собственными рабочими руками. Поэтому речь идет, по большей части, о кооперации: в нынешнем состоянии камнеобрабатывающие предприятия не в состоянии обеспечить исполнение крупного заказа, а объединившись, смогут. Еще один потенциальный «резидент» – оборонное предприятие «Уралэлемент» – намерено развернуть производство щелочных марганцево-цинковых элементов питания (проще говоря, батареек). По словам директора компании Владимира Черепанова, когда проект выйдет на стадию серийного производства, он обеспечит занятость 120 человека. Правда, он же отметил, что после выполнения последнего заказа предприятие сократило 200 человек. Сейчас подходят к концу переговоры о производстве второй партии, но для выполнения этого заказа такого количества рабочих уже не понадобится. Таким образом, речь в данном случае идет не столько о трудоустройстве новых сотрудников, сколько о снижении числа сокращаемых работников самим предприятием.

Предполагается, что статус ТОСЭР позволит инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды. Однако и здесь не все гладко: максимальные льготы по налогам и сборам инвесторы смогут получить лишь в первые три года. Вероятно, поэтому потенциальные резиденты и не выстраиваются в очередь. А попасть на территории «закрытых» городов инвесторам и вовсе будет проблематично. Так что, и Снежинск, и Озерск, вместо ТОСЭР, рискуют превратиться в очередные «мыльные пузыри».

Челябинск, Юлия Димова

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