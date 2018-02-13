«Почерк его, но стилистика чужая»: озвучены результаты экспертизы по делу южноуральского срочника, найденного с пулей в голове

В Амурской области продолжается расследование уголовного дела по факту ранения военнослужащего из Челябинской области.

Как сообщил РИА «Новый День» правозащитник Алексей Ковалев, стали известны результаты почерковедческой экспертизы записки, найденной в кармане 18-летнего рядового автомобильной роты.

Напомним, ЧП произошло 26 января в воинской части 98671, дислоцированной в Белогорске. Сослуживцы обнаружили южноуральца с огнестрельным пулевым ранением головы на чердаке одного из зданий. Незадолго до трагедии молодой человек должен был заступить в суточный наряд, однако отпросился в туалет, ушел с ружьем, и больше не вернулся. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь.

По факту случившегося военный следственный отдел СК России по Белогорскому гарнизону возбудил уголовные дела по части 1 статьи 110 УК РФ – «Покушение на доведение до самоубийства» и части 1 статьи 335 УК РФ – «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Позднее эти эпизоды объединили, в уголовном деле появился главный подозреваемый. Следствием установлено, что за день до произошедшего другой военнослужащий части отрабатывал на южноуральце боевой прием. Поводом для разборок стал сотовый телефон, которым рядовой, якобы, пользовался в служебное время. Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что 20-летний солдат, почувствовав мнимое превосходство, ударил оппонента в плечо, повалил его на пол и дважды зарядил кулаком по голове, после чего забрал у сослуживца мобильник.

Что касается предсмертной записки, найденной в кармане срочника, то ее подлинность не вызывает у следователей никаких сомнений. Эксперты заключили, что текст написан рукой военнослужащего из Челябинской области. Данный факт, по словам Алексея Ковалева, подтверждает версию о доведении солдата до самоубийства. Между тем, мать пострадавшего не верит, что сын мог так красноречиво изъясняться: парень не отличался особой грамотностью, а записка написана без ошибок.

Впрочем, полное заключение по данному делу будет сделано лишь по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в рамках которой будет проведен анализ конфликтной ситуации и действий ее участников. Впоследствии эти данные могут лечь в основу обвинения о покушении на убийство срочника. По той же схеме был осужден офицер, виновный в гибели в Оренбуржье другого южноуральского солдата – Дмитрия Монастыренко.

Добавим, участие пострадавшего военнослужащего Амурской области при проведении экспертизы не требуется. По словам родных, в последние дни состояние южноуральца резко ухудшилось: у находящегося в коме солдата один за другим отказывают жизненно важные органы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.02.18

«Психи, как подснежники…»: в Копейске незнакомец напал на четвероклассницу. / В Челябинске выясняют подробности травмирования четырехмесячного младенца. / Оперативника, сфабриковавшего дело совладельца ЧТПЗ, отправили в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»