Военные обещали челябинцам летать тише

На челябинской авиабазе Шагол сформировали эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34. До этого здесь использовались бомбардировщики СУ-24М.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из преимуществ Су-34 является то, что самолет издает в 2 раза меньше шума, чем его предшественники.

Напомним, в октябре 2012 года Челябинский областной суд обязал приостановить полеты штурмовых бомбардировщиков над жилой застройкой в виду того, что производимый ими шум существенно превышает норму и отрицательно влияет на здоровье челябинцев. Минобороны подало апелляцию в Верховный Суд. Вынесение вердикта несколько раз откладывалось. В конце-концов военные заявили, что горожанам мешает не гул самолетов, а шум наземного транспорта. Наконец, весной 2013 года Верховный суд РФ обязал минобороны и войсковую часть №71592 обеспечить выполнение полетов с соблюдением допустимых уровней авиационного шума над территорией жилой застройки областного центра. Но шума меньше не стало.

Тогда горожане попытались делать замеры, чтобы потом вновь обратиться в прокуратуру. Однако Роспотребнадзор, куда челябинцы пришли за помощью, наотрез отказался измерять уровень шума, даже за деньги.

С тех пор прошло почти 6 лет: за это время ситуация то немного выправлялась, то снова ухудшалась. Летом 2017 года челябинцы вновь стали замечать, что грохот от полетов усилился, и военные самолеты летают очень низко.

Кстати, еще одно преимущество Су-34 – способность летать в режиме автопилота на предельно малой высоте.

Челябинцы восприняли новость неоднозначно: одни рады, что в городе появились более современные самолеты, другие считают, что над горожанами опять будут издеваться, летая ночью с ревом над жилыми кварталами.

«Вот только не надо «на предельно малой высоте», пожалуйста!» – написал в соцсетях один из жителей. Другой заявил, что воспринимает для себя боевые самолеты над городом как гораздо большую опасность, нежели угрозы НАТО.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.02.18

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