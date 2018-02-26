А как же Путин?! Движение «СтопГОК» обвинили в противодействии государству

Челябинскому экологическому активисту Гамилю Асатуллину, пытавшемуся поджечь связку дров на площадке Томинского ГОКа, предъявили окончательное обвинение.

Как сообщил РИА «Новый День» адвокат Андрей Лепехин, его подзащитному вменяется подготовка к поджогу и хулиганству группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 сентября на строительной площадке горно-обогатительного комбината. Сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ и бойцами СОБРа задержали 43-летнего активиста «Стоп-ГОКа» Гамиля Асатуллина. По словам задержанного, переданным его адвокатом, с ним связался мужчина, предложив провести на территорию ГОКа и в качестве показательной акции поджечь поленницу дров.

При этом полиция, СОБР и контрразведчики на протяжении всех действий южноуральцев не предпринимали попыток помешать им, а снимали все на видеокамеру.

15 сентября Сосновский районный суд отправил обвиняемого в поджоге поленницы дров на участке АО «Томинский ГОК» в следственный изолятор сроком на два месяца – до 11 ноября.

Примечательно, что обвинение активиста в поджоге и хулиганстве строилось на показании одного человека – оперуполномоченного центра «Э». Именно он, по словам адвоката, оказывал на Ассатулина давление, заставлял отказаться от услуг юриста и дать показания о причастности к «набегу» Василия Московца – в качестве «организатора».

Однако больше всего защитника удивляют не особые методы работы оперативников, а формулировка окончательного обвинения. «Постановление о привлечении Ассатулина в качестве обвиняемого гласит, что деятельность общественного движения «СтопГОК», участником которого он является, направлена на противодействие государственным органам», – отмечает г-н Лепехин. Каким именно, в документе не уточняется. Однако дальше следует не менее занимательная фраза о том, что «преступление совершено по мотивам политической и идеологической ненависти в отношении руководства и сотрудников АО «Томинский горно-обогатительный комбинат». Какую идеологию проповедуют так называемые «политические оппоненты» челябинцев, пытающихся отстоять свое конституционное право на благоприятную окружающую среду, выяснить не удалось. Тем более непонятно, каким образом политика «Русской медной компании», цель которой, как и любого другого коммерческого предприятия – извлечение прибыли, затрагивает интересы государственных органов. «Мы, конечно, будем разбираться в материалах дела, но сейчас это обвинение – чистой воды бред!», – подытожил адвокат.

Собеседник агентства добавил, что уже на текущей неделе следствие объявит об окончании уголовного дела, после чего материалы передадут обвиняемому на ознакомление.

Напомним, в начале февраля Центральный районный суд отказался продлевать активисту «СтопГОК» меру пресечения, заменив ему заключение в СИЗО на домашний арест. Ранее Ассатулину по ходатайству следователя несколько раз продлевали срок содержания под стражей.

«Мы будем изучать дело, может быть, всему этому есть какие-то доказательства, но пока это обвинение, по моему мнению, звучит как полнейший бред», – подытожил г-н Лепехин. И добавил, что защита Ассатулина заявила ходатайство о приобщении к делу аудиозаписи разговора президента РФ Владимира Путина и активиста движения «СтопГОК» Василия Московца.

«Я разделяю вашу озабоченность и думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе. И так тяжелая ситуация в Челябинске с экологией, и мы знаем про эти выбросы», – сказал тогда президент. «Давайте хотя бы спросим главное лицо в этом государстве, почему он поддерживает движение «СтопГОК», деятельность которое, по мнению следователя, направлена на противодействие государственным органам», – заявил Лепехин в беседе с корреспондентом РИА «Новый День».

Челябинск, Юлия Димова

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