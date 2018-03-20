Дело активиста «Стоп-ГОКа», поджегшего вязанку дров РМК, передано в суд

Челябинцы предстанут перед судом за поджог дров на участке Томинского ГОКа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сосновского районного суда, материалы уголовного дела о хулиганстве и попытке поджога имущества поступили 19 марта. Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, инцидент произошел осенью 2017 года на строительной площадке горно-обогатительного комбината. Сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ и бойцами СОБРа задержали 43-летнего активиста «Стоп-ГОКа» Гамиля Асатуллина и его «подельника» Евгения Медведева. Как позже рассказал Асатуллин, с ними связался Медведев, предложив провести на охраняемую территорию и в качестве показательной акции поджечь вязанку дров.

Примечательно, что на протяжении всех действий южноуральцев силовики не предпринимали попыток помешать им, а снимали все на видеокамеру. Впоследствии Асатуллина заключили в СИЗО, его «подельник» остался на свободе.

По словам адвоката Асатуллина Андрея Лепехина, обвинение активиста в поджоге и хулиганстве строилось на показании одного человека – оперуполномоченного центра «Э». Именно он оказывал на Ассатулина давление, заставлял отказаться от услуг юриста и дать показания о причастности к «набегу» Василия Московца – в качестве «организатора».

Формулировки обвинительного постановления и вовсе повергли адвоката в шок: в документе заявлялось, что деятельность движения «Стоп-ГОК», участниками которого являются фигуранты дела, направлена на противодействие государственным органам. По мнению следователей, преступление совершено по мотивам политической и идеологической ненависти в отношении руководства и сотрудников АО «Томинский горно-обогатительный комбинат».

Но в итоге судить и Асатуллина, и Медведева будут за хулиганство и попытку поджога.

Челябинск, Юлия Димова

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