«Мечел-Коксу» разрешили дымить: запрет на выбросы признали недействительным

Арбитражный суд Челябинской области отменил запрет на промышленные выбросы ООО «Мечел-Кокс».

Как уже сообщал «Новый День», летом 2017 года инспекторы Росприроднадзора зафиксировали в выбросах предприятия количество нафталина, в 45 раз превышающее предельно допустимую концентрацию. Превышения ПДК вредных примесей фиксировались и в предыдущие два года.

По итогам рассмотрения дела о нарушении правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля вредных веществ надзорный орган аннулировал разрешение на выбросы ООО «Мечел-Кокс», указав, что отныне все вредные вещества, скапливаемые в воздухе в зоне влияния завода, признаются сверхнормативными. Кроме того, предприятие обязали компенсировать негативное воздействие на окружающую среду оплатой по повышенным коэффициентам и разработать новый проект ПДК, чтобы получить соответствующее разрешение.

Представители завода обратились в суд, требуя признать незаконным приказ Росприроднадзора об отзыве разрешения. В обоснование своих требований истец указал, что ранее разработанный проект нормативов выбросов прошел экспертизу и полностью соответствует действующему природоохранному законодательству.

27 февраля Арбитражный суд Челябинской области признал недействительным решение Росприроднадзора в отношении «Мечел-Кокс». Отметим, мотивировочная часть постановления суда пока не опубликована.

Челябинск, Юлия Димова

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