В Челябинске полицейский автозак протаранил иномарку

В Челябинске автомобиль для перевозки заключенных врезался в минивэн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне утром на перекрестке улиц Новороссийская и Машиностроителей. При невыясненных обстоятельствах водитель автозака столкнулся с попутно следовавшим автомобилем Hyundai.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

На записи видно, что машины получили механические повреждения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о случившемся подтвердили, отметив, что по факту аварии в настоящий момент проводится служебная проверка. По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет.

«Автозак только поехал в Ленинский суд. Скорее всего, там еще никого не было», – прокомментировал видеозапись участник автомобильного сообщества.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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