В центре Челябинска столкнулись две маршрутки

В Челябинске маршрутное такси после ДТП вылетело на тротуар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня утром на улице Энгельса. По данным очевидцев, опубликовавших фотографии с места происшествия в соцсетях, водители маршруток не поделили дорогу, друг за другом поворачивая с проспекта Ленина на остановку общественного транспорта возле магазина «Проспект».
В результате столкновения один из микроавтобусов вылетел на пешеходную дорожку, едва не протаранив торговые павильоны.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска информацию о дорожном происшествии РИА «Новый День» предоставить не смогли.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 01.03.18
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