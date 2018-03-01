В центре Челябинска столкнулись две маршрутки

В Челябинске маршрутное такси после ДТП вылетело на тротуар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня утром на улице Энгельса. По данным очевидцев, опубликовавших фотографии с места происшествия в соцсетях, водители маршруток не поделили дорогу, друг за другом поворачивая с проспекта Ленина на остановку общественного транспорта возле магазина «Проспект».

В результате столкновения один из микроавтобусов вылетел на пешеходную дорожку, едва не протаранив торговые павильоны.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска информацию о дорожном происшествии РИА «Новый День» предоставить не смогли.

Челябинск, Юлия Димова

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