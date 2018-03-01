Челябинец год измывался над четырехлетним сыном

В Челябинске будут судить местного жителя, сломавшего психику ребенку дошкольного возраста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, на протяжении 2017 года в квартире одного из домов Металлургического района 20-летний мужчина неоднократно избивал четырехлетнего сына за разного рода провинности.

В связи с тем, что истязания не повлекли за собой умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, горожанину вменили часть 2 статьи 117 УК РФ – «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В ходе следствия челябинец полностью признал вину.

В настоящий момент материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, откуда затем поступят на рассмотрение в суд.

«В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику управления образования Челябинска с требованием устранить причины, способствовавшие совершению преступления», – добавили в ведомстве.

Челябинск, Юлия Димова

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