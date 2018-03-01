Есть пострадавшие: стали известны подробности ДТП с маршрутками в центре Челябинска

В полиции уточнили подробности столкновения маршрутных такси в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром на улице Энгельса. Водители общественного транспорта, поворачивая с проспекта Ленина на остановку возле магазина «Проспект», не поделили дорогу. В результате столкновения один из микроавтобусов вылетел на тротуар, едва не врезавшись в остановочный комплекс.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию об аварии подтвердили, уточнив, что дорожный инцидент произошел возле дома №66-А по проспекту Ленина. 30-летний водитель автомобиля Peugeot врезался в пассажирский Ford. В результате пострадал водитель второго автомобиля: мужчину с ушибом предплечья направили на амбулаторное лечение.

По данным собственных источников РИА «Новый День», ДТП произошло из-за конфликта между водителями маршрутных такси.

Не поделив дорогу, маршрутчики устроили разборки прямо на проезжей части, а поругавшись, снова сели за руль.

В какой-то момент один из участников конфликта резко надавил на педаль газа и врезался в машину обидчика.

Сделал он это умышленно или случайно, в ближайшее время предстоит выяснить следователям. Отметим, никто из пассажиров маршруток в ходе разборок не пострадал. Номера маршрутных такси, водители которых не поделили дорогу, в областном полицейском главке, назвать затруднились.

Челябинск, Юлия Димова

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