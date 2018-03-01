Блэкаут челябинских троллейбусов отменяется – пока

ПАО «Челябэнергосбыт» не будет вводить ограничение на тяговые подстанции ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

Напомним, из-за образовавшегося долга отключение планировалось с 5 марта.

Однако сегодня, 1 марта 2018 года, ООО «Челябинский городской электрический транспорт» оплатил 10 млн рублей за потреблённую в феврале электроэнергию. По договору с ресурсоснабжающей организацией транспортники должны были провести эту оплату до 10 февраля.

«В связи с получением части оплаты процедура ограничения на 5 марта отменяется, – пояснил директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – И запускается новая процедура на оставшийся не оплаченным счёт на 13 млн рублей. Внести эту сумму по договору транспортники должны были до 26 февраля. Новая процедура ограничения будет организована на 13 марта. Очень надеемся, что до этого не дойдёт, и партнёры выполнят условия договора и будут соблюдать их в дальнейшем. Предварительно, в ходе переговоров такие гарантии со стороны ООО «ЧелябГЭТ» даны. Но необходимо понимать, что 10 марта у данного предприятия наступят обязательства по оплате следующих счетов».

ПАО «Челябэнергосбыт» в своей работе использует все законные методы для понуждения к оплате за потреблённую электроэнергию, вплоть до банкротства предприятий и ограничения энергоснабжения. Сейчас законодательство позволяет при соблюдении определённой процедуры отключить электричество практически любому потребителю, пояснили в «Челябэнергосбыте».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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