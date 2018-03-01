Южноуралец заявил, что судья 9 лет растлевал маленьких девочек

Житель Челябинской области обратился к детскому обмудсмену Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в истории насилия над его дочерями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующие случаи надругательства над детьми, вскрылись, когда одна из предполагаемых жертв педофила (на тот момент ей было 15 лет) по настоянию руководства школы прошла курс реабилитации в центре здоровья. В личной беседе с родителями подростка специалисты высказали предположение о том, что девочка очень рано начала половую жизнь.

Родители стали внимательно изучать, с кем общается их дочь, и пришли к выводу, что слишком частые знаки внимания ей оказывает сводный брат отца, нередко бывавший у них в гостях.

Поговорив с ребенком в доверительной обстановке, отец узнал, что его родственник совратил девочку, когда ей было 11 лет, пишет «31 канал». По словам родителей пострадавшей, сначала он предложил ей выпить газировки, потом угостил вином, после чего стал показывать ей порнофильмы, а затем надругался.

«Он оказывал на нее психологическое воздействие и поставил ее в определенную зависимость, чтобы она молчала – давал ей деньги, дарил подарки, возил на культурный мероприятия в Челябинск», – рассказывает отец семейства.

Поверить, что ближайший родственник, работавший судьей, был насильником детей, родителям было непросто. Но еще труднее оказалось убедить в этом правоохранительные органы.

После обращения в Следственный комитет по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней была проведена проверка, в рамках которой следователи опросили младшую сестру предполагаемой жертвы. Девочка подтвердила, что дядя проявлял к обеим племянницам нездоровый интерес, якобы случайно трогая их за попу или грудь. Также она рассказала следователям, что в 2013 году приходила вместе с сестрой к дяде и видела, что они вместе смотрели порнофильм. О просмотре откровенных кинокартин следователям рассказывала и подруга старшей девочки. Также появилась информация, что мужчина показывал порнофильмы и другим несовершеннолетним.

Между тем, врачебные осмотры не подтвердили каких-либо повреждений на теле двух сестер. Уличенный в педофилии дядя также отрицал вину.

В итоге в возбуждении дела было отказано из-за отсутствия состава преступления.

При повторном обращении в следственные органы в 2017 году родителям вновь отказали, сославшись на сроки давности уголовного преследования.

В настоящий момент южноуральцы намерены воспользоваться тем, что после громкого секс-скандала в интернате в Челябинск прибыла спецкомиссия из Москвы. Помимо обращения к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, родители девочек направили соответствующие письма губернатору Борису Дубровскому, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, председателю Совета Федераций Федерального собрания Валентине Матвиенко, а также советнику Росгвардии РФ Александру Хинштейну.

Челябинск, Юлия Димова

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