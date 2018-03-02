На Южном Урале рудокопы оставили без света около 1,5 тысяч человек

Более тысячи жителей Каслинского района остались без света.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Челябэнерго» – филиал ОАО «МРСК Урала», аварийное отключение электроснабжения в Каслинском районе произошло накануне в 16:10. Сотрудники Вишневогорского рудоуправления, проводившие несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП, повредили кабельную линию электропередач мощностью 6 кВ.

В результате без электричества остались 1 тысяча 370 жителей Вишневогорска и 5 социально значимых объектов, в том числе школа, детский сад, поликлиника и очистные сооружения.

На место прибыла оперативно-выездная бригада энергетиков. После установления причины ЧП ремонтники приступили к восстановлению электроснабжения.

Отметим, на устранение аварии специалистам потребовалось более 12 часов. Работы осложнялись необходимостью прогревания промерзшего грунта: в последние дни температура воздуха опускалась ниже отметки -20 градусов.

Подача электричества в дома жителей Вишневогорска возобновилась сегодня в 5 часов. На данный момент энергоснабжение поселка полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

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