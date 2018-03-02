Недолго: экс-сенатор Цыбко прекратил голодовку

Бывший член Совета Федерации Константин Цыбко спустя сутки завершил акцию протеста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФСИН Челябинской области, экс-сенатор написал официальное заявление, указав, что прекращает голодовку сегодня с 11 часов.

Напомним, о намеренном отказе от приема пищи в знак протеста против нарушения своих прав заключенный СИЗО Златоуста, обвиняемый в многомиллионных взятках, сообщил накануне по видеосвязи в ходе очередного заседания Челябинского областного суда, где рассматривается его апелляция на приговор Озерского горсуда.

Представители Цыбко уточнили, что голодовка подзащитного связана с тем, что 1 марта к их доверителю не пустили одного из адвокатов.

Согласно официальному ответу из администрации СИЗО, полученному по запросу облсуда, причиной недопуска защитника стало отсутствие у него с собой адвокатского удостоверения. Еще одному адвокату – Сергею Симакову, также пришедшему на встречу к Цыбко, пройти внутрь не мешали, однако он заходить не стал.

В пресс-службе регионального ГУ ФСИН корреспонденту агентства уточнили, что решение о прекращении голодовки экс-сенатор принял после состоявшейся сегодня встречи с адвокатом. Однако на встречу к экс-сенатору вновь пришел Симаков. Что помешало защитнику посетить клиента накануне, до сих пор непонятно.

Как уже сообщал «Новый День», Константин Цыбко был признан виновным в получении взяток и приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Впоследствии он обжаловал приговор в Челябинский областной суд, настаивая на признании его невиновным. Встречную жалобу направил и гособвинитель, потребовав ужесточить Цыбко наказание до 14 лет колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

В настоящий момент судебное разбирательство по делу экс-сенатору находится на стадии прения сторон. Сегодня в прениях выступит один из адвокатов Цыбко. Заседание назначено на 14 часов.

Челябинск, Юлия Димова

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