В Сатке заведующую детсадом накажут за разбитый лоб малыша

Саткинская прокуратура проверила детсад, где травмировался ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошел в январе текущего года, когда четырехлетний мальчик во время игры ударился головой о полку.

Согласно акту судебно-медицинского обследования, малыш получил ушибленную рану, травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

В ходе проверки жалобы родителей пострадавшего установлено, что мальчик рассек лоб вследствие ненадлежащего присмотра и ухода за детьми в детском саду – в момент происшествия воспитателя поблизости не оказалось.

По итогам проверки в отношении руководителя дошкольного учреждения возбудили административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ – «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Санкция статьи для должностных лиц предусматривает штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с требованием компенсировать семье моральный вред в размере 40 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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