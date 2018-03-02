Защити их! Губернатору Челябинской области объяснили, как добиться народной любви

В Челябинской области придумали способ, как уберечь молодых парней от гибели на военной службе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала текущего года участились случаи гибели новобранцев из Челябинской области. За последние два месяца уже трое военнослужащих вернулись домой в цинковых гробах.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о покушении и доведении срочников до самоубийства.

Проанализировав печальную статистику, общественники пришли к выводу, что самым опасным месяцем в году для солдат срочной службы год из года остается январь. Это объясняется тем, что после отправки в армию до момента принятия присяги военнослужащий проходит курс молодого бойца, длится он, в среднем, 1-2 месяца. Далее военнослужащих распределяют из учебного центра в воинские части, со всеми вытекающими из этого последствиями. Самым неблагоприятным днем недели согласно общей статистике ЧП в армии общественники назвали воскресенье.

По мнению координатора движения в защиту прав военнослужащих Алексея Ковалева, прервать череду смертей молодых южноуральцев вполне реально и сделать это в силу председателю областной призывной комиссии, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

«У нас призывники служат по признаку экстерриториальности: призывник из Челябинской области должен служить в другом регионе. В любом случае, на призывной пункт забирать военнослужащих приезжают представители войсковых частей, – рассуждает в эфире программы «Челябинского эха» г-н Ковалев. – Если какая-то воинская часть «прославилась» нехорошей статистикой, как например, в Пермском крае, где были выявлены проблемы, нужно банально не отдавать туда наших призывников». Правозащитник добавил, что если Борис Дубровский сделает так, что из Челябинской области вообще никого не будут призывать, за него всегда будут голосовать все матери Южного Урала, отметив, что его (Ковалева) позиция сводится к 100% переводу военнообязанных на контрактную службу.

Примет ли во внимание глава региона предложение правозащитника, на данный момент неизвестно. Но судя по тому, что вице-губернатор Челябинской области Олег Климов отказался участвовать в сегодняшнем обсуждении гибели южноуральцев в армии, сославшись на без того напряженные отношения с министерством обороны России, ожидать какого-либо заступничества от властей призывникам не приходится. Не говоря уже о полной отмене призыва.

Челябинск, Юлия Димова

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