Обвиняемый в краже найден мертвым в СИЗО Челябинска

В следственном изоляторе Челябинска скончался арестант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп 22-летнего парня накануне обнаружили сотрудники изолятора во время вечернего обхода камер.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле заключенного не обнаружено.

Известно, что молодой человек находился в СИЗО-3 по обвинению в краже и причинении вреда здоровью средней тяжести.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, по факту гибели арестанта назначена доследственная проверка.

Напомним, в минувшую пятницу в отделе полиции Тракторозаводского района скончался 53-летний мужчина. За день до смерти челябинец был задержан после бытового конфликта с женой.

Челябинск, Юлия Димова

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