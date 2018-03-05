В Челябинске неизвестные разбили минивэн рок-группы «Анимация»

В Челябинске повредили микроавтобус рок-музыкантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятный случай произошел с коллективом «Анимация», гастролирующим по городам России на специальном автомобиле.

2 марта музыканты отыграли концерт в баре в центре Челябинска, после чего припарковали автомобиль, обклеенный фотографиями группы, в одном из дворов на северо-западе.

На следующее утро артисты обнаружили, что в минивэне выбиты стекла. «Спасибо, Челябинск! Концерт был очень тёплый, одно НО!!! Пострадала ночью наша #vwумка (микроавтобус Volkswagen – прим. «НД»), видимо не всем в Челябинске нравится наше творчество», – сообщается на странице группы «Анимация» в соцсети.

Музыканты недоумевают, для чего злоумышленникам понадобилось разбивать сразу два боковых стекла, если в машину можно проникнуть и через одно. До конца неясна и цель нападения. «Взяли бы хоть что-нибудь ценное из машины ради приличия что ли, не так было бы обидно», – отмечают артисты.

Позднее лидер группы Константин Кулясов сообщил, что преступники рылись в их личных вещах, в итоге было украдено сменное нижнее белье музыкантов. На следующий день обескураженные гости отправились на концерт в Омск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, заявлений о краже от приезжих музыкантов им не поступало.

В настоящий момент по материалам в СМИ проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившего.

Челябинск, Юлия Димова

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