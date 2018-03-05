Челябинский роддом заплатит штраф за заражение младенца

В Челябинске суд обязал роддом компенсировать пациентке вред за ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, с жалобой на нарушения законных прав в лечебном учреждении в надзорный орган обратилась жительница Тракторозаводского района.

В ходе проверки установлено, что в ноябре 2015 года пациентка горбольницы №8, родив малыша, заразились гнойно-септической инфекцией. У ребенка также стремительно развилось высоко контагиозное поражение кожи – пузырчатка новорожденного.

Сотрудники управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку родильного дома,

В результате проведенного бактериологического исследования в анализах пяти сотрудников роддома обнаружен золотистый стафилококк. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

В свою очередь, служебное расследование показало, что заражение гнойно-септической инфекцией пациентов роддома напрямую связано с оказанием медицинской помощи. Возбудителем диагностированной у ребенка пузырчатки как раз и является золотистый стафилококк.

В интересах матери и малыша районный прокурор обратился с иском в суд. В пользу пациентов с медучреждения взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и свыше 17 тысяч рублей, затраченных на лечение.

Кроме того, по инициативе прокурора суд вынес частное определение начальнику городского управления здравоохранения. Ведомство обязано в течение месяца сообщить о принятых мерах по устранению допущенных нарушений.

Челябинск, Юлия Димова

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