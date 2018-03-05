Рабочего челябинского завода раздавило баком с отходами

На Челябинском электрометаллургическом комбинате погиб рабочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 2 марта в плавильном цехе предприятия. Под конец смены бригада разгружала мусор из специальных емкостей весом в несколько тонн.

В какой-то момент один из баков с отходами упал с погрузчика и придавил 43-летнего плавильщика.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту смерти рабочего проводится доследственная проверка. К расследованию инцидента также подключилась прокуратура и трудовая инспекция.

По информации знакомых погибшего, в семье металлурга осталось шестеро детей, младшему из которых нет и года. Представители ЧЭМК пообещали оказать помощь родным плавильщика. Сумма единовременной выплаты не уточняется.

Челябинск, Юлия Димова

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