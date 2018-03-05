До выборов президента осталось 13 дней: челябинку отказались прикреплять к избирательному участку без прописки

Жительница Челябинска пожаловалась на работу участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о неудачной попытке воспользоваться своим избирательным правом на выборах президента горожанка поведала в соцсетях. В минувшие выходные женщина отправилась на избирательный участок в микрорайоне Парковый-2, чтобы прикрепиться по месту пребывания.

«Каково же было мое изумление, когда там ответили, что не могут меня прикрепить, так как у меня нет открепительного талона. На мое возражение, что их отменили, и прикрепить меня могут без него, дама, что была на этом участке, сказала, что у нее нет такой информации», – рассказывает челябинка.

Однако посетительница стояла на своем. Она зашла с мобильного телефона на сайт Центризбиркома и вслух зачитала сотрудникам ИК способы подачи заявлений граждан РФ для голосования не по месту регистрации.

Но даже это не заставило членов комиссии внести в список избирателей, челябинку, оказавшуюся далеко от места регитрации. Женщине предложили написать письменное заявление, но каким образом ее потом открепят от участка в городе, расположенном за тысячу километров, и успеют ли документы отправить в Челябинск до 18 марта, не пояснили.

Обескураженная избирательница начала звонить в участковую комиссию родного города, где ей пояснили, что обязанности по прикреплению полностью возлагаются на сотрудников ИК: именно они должны заполнить бланк заявления на сайте ЦИК, распечатать документ, поставить подпись, печать и отдать заявителю, который предъявит его в день голосования. После долгих споров и обсуждений члены комиссии все же оформили горожанку, как того предполагает закон.

«Как можно сажать людей на избирательный участок, не дав им элементарно инструкции, не проконсультировав обо всех тонкостях? – возмущается автор сообщения. – А, может, это сознательно было сделано? Может, кому-то очень хочется обеспечить как можно более низкую явку на выборах?».

Женщина добавила, что не верит в такого рода дискредитации, однако решила написать алгоритм прикрепления для тех, кто не знает, как это сделать.

Напомним, открепительные удостоверения в России были отменены в 2017 году. Новый механизм уже испытали в Единый день голосования 10 сентября, когда избиратели могли проголосовать по месту фактического нахождения. С начала текущего года жители страны получили возможность выбрать избирательный участок через портал госуслуг. Также россияне вправе выбрать избирательный участок в ТИК, УИК или в многофункциональном центре. Кстати, последний понадобится идущим на выборы и для регистрации на портале госуслуг. В противном случае, прикрепиться к желаемому участку не получится.

«Я прикрепилась через госуслуги: дело 2 минут», – прокомментировала жительница Паркового-2. «А я не смогла. Почему то СНИЛС не принимает. Тоже надо выяснить почему. Есть три способа, и каждый должен быть предоставлен на выбор людям, а тут голову морочили», – настаивает автор.

«Вы очень целеустремленная. А так в нашей стране мы все прав своих не знаем, и «специалисты» везде такие же», – написала еще одна горожанка.

Нашлись и те, кто встал на защиту сотрудников избирательных участков. «У меня мама работает в ИК. Сама была свидетелем того, как им на почту присылали инструкции. Был выходной и 11часов вечера. Не стоит винить всех, всё зависит от самих специалистов: кто-то прочитает, а кто-то пролистнет эти инструкции», – отметила еще одна участница диалога.

Получить комментарий облизбиркома по поводу работы участковых комиссий Челябинска в части обслуживания граждан не по месту прописки на момент публикации не удалось – телефоны в разгар рабочего понедельника за 13 дней до выборов в облизбиркоме не отвечали.

Челябинск, Юлия Димова

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