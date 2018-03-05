Калачом не заманишь: Урал не привлекает иностранцев

Уральские регионы не популярны у иностранных туристов. К такому выводу пришли аналитики агентства «Турстат», изучив данные о въездном туризме в России.

Как уже сообщал «Новый День», за 9 месяцев 2017 года иностранцы совершили 19 миллионов турпоездок в нашу страну. По количеству зарубежных путешественников в лидеры вышли Кубань, Приморье, Крым, Татарстан и Подмосковье.

Среди регионов УрФО ближайшую к лидерам позицию заняла Свердловская область, расположившаяся на 13 строчке с показателем более 80 тысяч человек.

Тюменская область заняла 18 место, на одну позицию опередив Южный Урал (19 место). В обоих регионах за 9 месяцев прошлого года побывало свыше 50 тысяч иностранцев.

В остальных уральских регионах эксперты отмечают серьезные проблемы с въездным туризмом. Так, Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа не вошли в рейтинг, а значит, абсолютно не популярны среди туристов из-за рубежа.

И это несмотря на то, что самые популярные у иностранцев направления – Москва и Санкт-Петербург (каждую из столиц за неполный год посетили более 4 миллионов туристов) в рейтинге не участвовали.

В текущем году аналитики ожидают резкого наплыва иностранных гостей в связи с проведением чемпионата мира по футболу. К общей статистике прибавится еще около 2 миллионов человек.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.03.18

Власти Челябинска перестали контролировать муниципальный транспорт. / До выборов президента осталось 13 дней: челябинку отказались прикреплять к избирательному участку без прописки. / Фура-участница ДТП с девятью погибшими была перегружена. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»