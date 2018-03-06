На Южном Урале экс-полицейский, зарабатывавший на просьбах знакомых, предстанет перед судом

В Челябинской области будут судить бывшего оперативника, обвиняемого в мошенничестве.

Как уже сообщал «Новый День», сотрудника оперативно-розыскного отдела задержали в ноябре 2017 года.

По версии следствия, полицейский пообещал устроить в органы внутренних дел дочь своего знакомого. В обмен просил 120 тысяч рублей, заранее зная, что не имеет полномочий по трудоустройству сотрудников. В результате опера взяли «с поличным» во время оплаты обещанной услуги.

В ходе расследования уголовного дела вскрылся еще один эпизод мошенничества

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, примерно в то же время оперативник получил 8 тысяч рублей от мужчины, которому ранее вызвался помочь с оформлением лицензии на владение оружием. Как и в случае с трудоустройством, выполнять обещания сотрудник областного главка не собирался, деньгами распорядился по собственному усмотрению.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения) переданы на рассмотрение в суд.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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