«Скажи мне, кто твой друг»: на Южном Урале свидетеля убийства оштрафовали на 150 тысяч

Двое южнуоральцев получили срок за убийство. Их приятель отделался штрафом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, преступление произошло в канун 2017 года в частном доме Пласта.

Трое рабочих распивали спиртное в доме знакомого. В ходе застолья между двумя гостями и хозяином возник конфликт.

В ходе разборок мужчины выволокли оппонента во двор и там избили до полусмерти.

Убедившись, что горожанин не может оказать сопротивление, нападавшие перетащили его в салон автомобиля, чтобы перевезти в безлюдное место. За рулем легковушки находился третий гость, в драке участия не принимавший. Мужчина вывез приятелей на окраину города, где пассажиры легковушки вытащили пострадавшего из машины и продолжили избивать бейсбольной битой.

От полученных травм южноуралец скончался.

Присыпав труп снегом, убийцы вернулись в дом жертвы, где вместе с водителем сожгли перепачканное кровью покрывало и биту.

Кроме того, водитель помог убийцам избавиться от следов крови во дворе дома. Впоследствии его обвинили в заранее не обещанном укрывательстве преступления. Мужчине выписали штраф в размере 150 тысяч рублей.

Его товарищи получили реальные сроки – каждому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года (исполняется после отбытия основного наказания).

Кроме того, в пользу супруги и матери погибшего суд взыскал с убийц компенсацию на общую сумму 5 миллионов рублей. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.03.18

Полковники, патриархи и конец мира – к юбилею мастера магического реализма. / Для бедных и мигрантов: челябинцев загоняют в каменные свечки. / Южноуральский подросток обморозил ноги, убегая от хулиганов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»