Убийцы-«гастролеры», порешившие старушку и ее сына, получили 37 лет «строгача»

В Челябинске суд вынес приговор рецидивистам, убившим пенсионерку и ее сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, преступление произошло в ночь на 29 декабря 2016 года. Жители Свердловской области находились в гостях у челябинца, с которым познакомились за день до происшествия. Новый приятель жил в квартире вместе с пожилой матерью.

Устав от пьяной компании, пенсионерка потребовала, чтобы мужчины ушли. В ответ один из гостей стал избивать хозяйку, в это время его приятель отыскал в квартире нож, передал его подельнику, который и зарезал пожилую женщину.

Таким же образом злоумышленники расправились с сыном челябинки.

Убедившись, что мужчина мертв, свердловчане похитили из квартиры мобильные телефоны, деньги и одежду на общую сумму 9 тысяч рублей и скрылись.

Впоследствии преступников задержали, предъявив им обвинения в двойном убийстве, совершенном группой лиц, в пособничестве путем устранения препятствий, предоставлением орудия убийства и краже.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел обоим активное способствование раскрытию преступлений. Отягчающим обстоятельством стал рецидив, совершение преступления в алкогольном опьянении, а также группой лиц.

Одного из свердловчан Челябинский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы, второго – к 17 годам, оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.03.18

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