В Магнитогорске пятиклассник выпал из окна многоэтажки

В Магнитогорске проводится проверка по факту гибели 11-летнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагический случай произошел 5 марта на улице Ленина. Ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили возле подъезда прохожие.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он, не приходя в себя, вскоре скончался.

Известно, что в момент трагедии родители мальчика находились в квартире. По словам матери, ребенок играл в своей комнате в компьютерные игры. Спустя некоторое время она зашла к сыну и обнаружила, что окно открыто, а ребенка нет. Семья живет на 9 этаже.

В настоящий момент следователи прорабатывают все версии гибели несовершеннолетнего. Среди возможных причин ЧП также называют недавнюю ссору мальчика с отцом. По неподтвержденным данным, накануне происшествия мужчина ругал сына за плохую успеваемость в школе.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.03.18

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