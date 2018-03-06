В Челябинской области накрыли цех с оружием для террористов

Российские контрразведчики накрыли сеть подпольных мастерских по изготовлению оружия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе проведенных мероприятий пресечена деятельность пяти подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия, расположенных в Московской, Новгородской, Челябинской и Ростовской областях.

Организатор криминального бизнеса и трое его сообщников ранее были задержаны в Великом Новгороде.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по 222, 222.1, 223 УК РФ.

Одновременно в 27 регионах страны (от южной части России до Сибири) проведены обыски у лиц, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту оружием.

По данным ФСБ России, в результате из незаконного оборота изъяты 51 единица огнестрельного оружия (пулеметы «РПК», «Максим», пистолет-пулемет «Судаева», автоматы «АК-47», «АК-74», карабины и винтовки «Мосина», «Венчестер», «Вепрь», пистолеры «ТТ», «ПМ», «Беретта», «Тангфолио», «Сталкер», револьверы «Наган»), основные и комплектующие части к стрелковому вооружению, более 3 кг взрывчатых веществ, средства инициирования взрыва, свыше 5500 патронов различного калибра, 10 приспособлений для бесшумной стрельбы.

По предварительным данным, оружие скупали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Напомним, накануне ФСБ задержала в Махачкале организатора «спящей ячейки» и четырех его сообщников, занимавшихся вербовкой радикально настроенных жителей Республики Дагестан и дальнейшей переправке их в Сирию.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.03.18

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