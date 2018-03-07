Связисты выяснили, с чего начинается утро уральских женщин

Среди жительниц Урала распространяется мода на социальный будильник.

Урал вошел в топ-5 регионов России, где женщины предпочитают услышать «С добрым утром!» от незнакомца. Вслед за жительницами Самары, солнечного Краснодара и москвичками, уралочки подхватили моду на социальный будильник и обогнали петербурженок и сибирячек по интересу к мобильным «пробуждениям».

Аналитики «МегаФона» представили статистику по услуге «Буди!», которая ежедневно примиряет сов и жаворонков со всей России. Теперь они будят друг друга в назначенное время. Уральцы не только просят помочь поднять себя с постели, но и сами активно помогают проснуться другим. Сервисом особенно заинтересовались женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Но раньше 9:00-9:30 челябинкам лучше не звонить – именно в это время они чаще всего только просыпаются от «живого» будильника, отмечают телеком-эксперты. Самые «сонные» месяца – февраль и март, в этот период по итогам 2017 года зафиксирован пик подключений услуги.

«Ежедневно тысячи абонентов просыпаются от социального будильника – вам могут спеть песню или рассказать стихотворение, с таким настроением и обычный будний день пройдет приятнее. Активно используют «живой будильник» жители Пермского края и Курганской области. В Челябинске интерес только набирает популярность», – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

Абонентам «МегаФона», желающим проснуться от звонка незнакомца, достаточно отправить SMS на бесплатный номер 0730, указав время будильника и лечь спать. В назначенное время поступит звонок и в течение 3 минут собеседник сможет зарядить соню позитивом. Если же в популярное время не найдется добровольца, это сделает робот «Будя».

Первые 7 дней услуга «Буди!» предоставляется бесплатно. Подробнее – на сайте «МегаФона».

Челябинск, Виктор Елисеев

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