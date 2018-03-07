Миссионерку из Южной Кореи наказали за вербовку челябинцев

В Челябинске гражданку Южной Кореи оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, что незарегистрированная религиозная ячейка «Общество всемирной миссии – Церковь бога» располагается в доме №83 по улице Карла Маркса. Помещения приспособлены для проведения собраний группы. Оборудован зал на 30 человек, там же установлена кафедра, звуковая аппаратура, ящик для сбора пожертвований прихожан, разложены книги религиозного содержания и листовки группы.

Из объяснений иностранки следует, что предложения послушать лекции и поучаствовать в богослужениях горожанам поступали в ходе опросов на улицах, во время телефонных переговоров, также адептов искали через знакомых. Нередко листовки с информацией о «Церкви бога» распространялись возле челябинских вузов. Документов, подтверждающих право на осуществление миссионерской деятельности, у гражданки Южной Кореи не оказалось.

В отношении проповедницы возбудили административное дело по части 5 статьи 5.26 КоАП РФ «Деятельность, направленная на распространение информации о своём вероучении среди лиц, не являющихся участниками данной религиозной группы, в целях их вовлечения в состав участников группы, совершенная иностранным гражданином».

Решением Центрального райсуда женщина оштрафована на 30 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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