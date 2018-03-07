Пациент туберкулезной больницы убил соседа по палате

В Челябинской области вынесли приговор пациенту туберкулезной больницы, до смерти забившего соседа по палате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Еманжелинского горсуда, 37-летний житель района признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление произошло в ноябре 2017 года в областной туберкулезной больнице №1 Еманжелинска. Двое пациентов распивали спиртное в палате медучреждения, между ними произошел конфликт. В ходе разборок южноуралец схватил металлическую дужку от кровати и с размаху ударил ею обидчика по голове и животу. От полученных травм мужчина скончался. Убийцу арестовали.

В судебном заседании обвиняемый признал вину, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у мужчины малолетних детей, чистосердечное признание и состояние здоровья. Отягчающим обстоятельством явился рецидив преступления.

Суд приговорил пациента туберкулезной больницы к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящий суд.

Челябинск, Юлия Димова

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