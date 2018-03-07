Мэру Чебаркуля поставили «двойку» за работу

Собрание депутатов Чебаркуля оценило работу главы администрации Сергея Ковригина по итогам 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандалом закончилось заседание местного парламента, прошедшее 6 марта.

Противостояние депутатского корпуса с мэрией началось с того, что глава администрации предложил снять с повестки свое выступление с отчетом о проделанной работе. Это возмутило депутатов, заявивших, что данную информацию планировалось огласить на мартовском заседании.

В ходе дискуссии члены горсобрания обвинили мэра в бесхозяйственности и перечислили нерешенные вопросы, с которыми к ним постоянно обращаются горожане. Основная масса жалоб касалась ненадлежащей работы управления ЖКХ. Депутаты интересовались, когда чиновники устранят разлив канализации в поселке ДОС, газифицируют поселок Мисяш, рассчитаются с накопившимися долгами. Серей Ковригин привел свои доводы касательно работы городского собрания. Перепалка продолжалась несколько часов.

В итоге парламентарии решили провести тайное голосование. Депутаты, ранее ознакомившиеся с отчетом главы на комиссиях, поставили оценку мэру без его выступления, сообщает местная газета «Жизнь Че». 15 из 18 присутствующих членов горсобрания признали работу Ковригина неудовлетворительной.

Отметим, получение второй «двойки» подряд по закону является поводом для отставки мэра.

Подготовленный отчет градоначальник все же намерен озвучить на следующем заседании депутатского корпуса в начале апреля.

Челябинск, Юлия Димова

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