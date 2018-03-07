В Копейске иномарка влетела в барак, есть пострадавшие

В Копейске легковушка врезалась в жилой дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП случилось утром на улице Новосибирская.

Жильцы барака, услышав грохот, выбежали на улицу. В палисаднике дома горожане обнаружили покореженный автомобиль Matiz. Малолитражка протаранила стену деревянной постройки.

За рулем иномарки находился пенсионер. Очевидцы извлекли пострадавшего из салона и передали подоспевшим медикам. Водителя с перелом грудной клетки госпитализировали.

По предварительным данным, машину пенсионера занесло на неочищенной от снега дороге. Жители барака отметили, что под свежевыпавшими осадками осталась наледь, из-за которой автомобили теряют управление и вылетают за пределы проезжей части.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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