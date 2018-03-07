В Копейске иномарка влетела в барак, есть пострадавшие

В Копейске легковушка врезалась в жилой дом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП случилось утром на улице Новосибирская.
Жильцы барака, услышав грохот, выбежали на улицу. В палисаднике дома горожане обнаружили покореженный автомобиль Matiz. Малолитражка протаранила стену деревянной постройки.
За рулем иномарки находился пенсионер. Очевидцы извлекли пострадавшего из салона и передали подоспевшим медикам. Водителя с перелом грудной клетки госпитализировали.
По предварительным данным, машину пенсионера занесло на неочищенной от снега дороге. Жители барака отметили, что под свежевыпавшими осадками осталась наледь, из-за которой автомобили теряют управление и вылетают за пределы проезжей части.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 07.03.18
Мэру Чебаркуля поставили «двойку» за работу. / Прокуратура обжаловала решение суда, освободившего мать, утопившую младенца в отхожем месте. / Пациент туберкулезной больницы убил соседа по палате. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»