До выборов президента осталось 7 дней: чиновники внезапно лишили челябинку российского гражданства

Жительница Челябинска лишилась российского гражданства из-за ошибки чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина родилась и выросла в Казахстане. В Челябинск переехала в 20 лет, вышла замуж и последние 25 лет обитала на Южном Урале. За это время несколько раз меняла паспорт.

В 2018 году ей исполнилось 45 лет, и в очередной раз пришлось менять документ. Женщина сдала старый паспорт в МФЦ, через 10 дней пришла за новым и тут ей сообщили, что у нее не установлено гражданство.

История тянется с 20 января. Взамен старого паспорта женщине не выдали никакого временного документа, зато лишила права голосовать, мотивируя это тем, что она не гражданка РФ.

«После распада СССР меняли паспорта. Во время этой процедуры в 1992 году те, кто проживал на территории России, получали российское гражданство автоматически. Но Наталья Юркина приехала в Челябинск из Казахстана в 1994 году, когда гражданство уже приобреталось исключительно по заявлению. Однако заявления она не писала, и, выходит, гражданство и российский паспорт получила по ошибке, – цитирует «Комсомольская правда» начальника УФМС Советского района Челябинска Аллу Власову. – Виноваты сотрудники УФМС, которые сейчас уже не работают. А когда женщина взяла фамилию мужа и стала менять паспорт, ошибку не заметили. Обнаружили ее только сейчас. Мы сами не рады такой ситуации, так как это и удар по престижу нашей службы, и большая дополнительная работа для нас. Провели внутреннее расследование, запросили документы из самых разных инстанций: от ЖЭКа до посольства».

В УФМС заявили, что объяснили женщине, какие документы нужно принести, чтоб получить временное удостоверение личности. А на оформление гражданства и паспорта уйдет еще несколько месяцев. Челябинка, внезапно потерявшая гражданство, говорит, что ей ничего не объясняли – о дополнительных документах она узнала только от журналистов.

В прошлом году, отмечает издание, только в Советском районе Челябинска обнаружили четырех челябинцев, получивших гражданство «по ошибке».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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