В Челябинске на концерте The Prodigy жестоко избили зрителя

В Челябинске во время концерта рейв-группы The Prodigy избили зрителя. Об этом св соцсетях рассказали очевидцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворце спорта «Юность».

В начале концерта группа крепких молодых людей устроила у сцены слэм. Это обычное явление на подобных концертах – фаны в такт музыки довольно грубо толкают друг друга. Но один из зрителей решил одернуть парней, за что и получил удар в лицо. Отметим, у слэма есть своеобразный этикет и правила безопасности. Так, участники стараются не причинить друг другу повреждений, а если кто-то упал, ему тут же помогают подняться на ноги, чтобы остальные участники слэма его не затоптали.

Но на концерте The Prodigy события развивались вопреки всем законам: от удара парень, высказавший недовольство, упал, на него набросились несколько человек и начали запинывать. Другие зрители с трудом оттащили агрессивных мужчин от жертвы, но стоило ему встать на ноги, как драка возобновилась.

В результате, пострадавший, весь залитый кровью, с трудом покинул зал. Присутствовавшие в зале сотрудники полиции на инцидент внимания не обратили.

В УВМД Челябинска заявили, что проведут проверку по данному факту, но отметили, что заявлений ни от пострадавшего, ни от медиков, которые должны о подобных травмах извещать полицию, не поступало.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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