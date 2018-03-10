Самые крутые слухи недели: женский день

Очищение

Говорят, что вслед за судебным решением (по прокурорскому иску) о сносе дач на Увильдах друзей Юревича – Сергея Мелехина и Александра Мотовилова – вскоре последуют новые на этом и других курортных озерах региона. Причем, в списке потенциальных «бомжей» значатся как бывшие спутники жизни Михаила Валерьевича, так и его, образно говоря, оппоненты, а также знаковые фигуры региона, не имеющие к экс-губернатору никакого существенного отношения: Олег Грачев и Вадим Евдокимов, Евгений Рогоза и Игорь Сербинов, Владимир Дегтярь и Игорь Войнов, Виктория Голубцова и Наталья Алистратова, Сергей Комяков и Валерий Панов, Сергей Давыдов и Валентин Буравлев, и т.д. Озера тоже разные: Увильды, Аргази, Малое Миассовое, Тургояк, Кисегач и пр.

А что делать? Эти любители дачно-озерного ПМЖ теперь не в экологическом тренде В. В. Путина.

Попали тетеньки

Говорят, что недавно две статусные южноуралочки (Марина Шеметова и Ирина Гехт) с трудом въехали – одна по делам, другая к родне – в Германию. Соответствующие службы их «коллеги по полу» – Ангелы Меркель – придрались к высказываниям первой относительно санкций, введенных против ее Родины, и к связям с органами безопасности второй. Теперь девчонки боятся, что вдругорядь их вообще не пустят. У Шеметовой тогда накроется личный бизнес по лечению «на немецкой стороне» магнитогорских VIPов, а у Гехт в Неметчине вообще вся семья на ПМЖ, вот и сыновья постепенно подтягиваются на «зов крови предков».

В отставку – « к тетке, в глушь, в Саратов?»

И вообще, по слухам, этот год обещает стать однозначно собачьим для сенаторши Гехт. Время нынче скудное, на всех теплых госмест не хватает, поэтому, по слухам, ее отставят – как одну из подружек Юревича. А поскольку в Челябинске место ей бывшие протекционисты не забронировали, то ее пошлют вице-губернатором в Саратов – там кто-то недавно ушел (по старости) с госслужбы, поэтому есть пусть не такое кошерное, но место под административным солнцем.

По следам Нарусовой и Пиаф?

Меж тем, говорят, еще одна уроженка ЧО, точнее – славного города Миасса, Елена Дубровина, давно уже подвизающаяся в избирательной системе РФ, закрутила в своем зрелом, образно говоря, возрасте, историю с симпатичной медиаперсоной своего нынешнего (то бишь федерального) уровня – красавцем-вдовцом Дмитрием Шепелевым. В столице дамы аналогичного возраста завидуют: мол, еще одна пошла по неверному пути Люси Нарусовой. Сама же Елена Павловна (давно уже бабушка) кокетливо сравнивает себя с Эдит Пиаф, последний муж которой был ее на 21 год моложе. Это мадам Дубровина скромничает: она старше Димочки всего на 23 года.

Брошенка

Говорят, пока Сергей Давыдов с трудом улаживает проблемы по своему пребыванию на свободе (за грехи прежней сити-службы), его нынешняя лучшая половина нашла себе новую заботу. Некоего испанского танцовщика и музыканта, который, может ничем и не лучше прежнего избранника бывшей эскорт-сопровождающей, но, как говорится в модной рекламе, «моложе». По слухам, несчастного «брошенку» Давыдова готова принять в лоно старой семьи старая (в смысле, первая) жена – юрист, но он полон решимости «драться» за коварную супружницу. Потому как – симпатика…

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