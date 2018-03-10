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Суббота, 10 марта 2018, 22:59 мск

Челябинск

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Уральские лисы настолько суровы, что живут на деревьях

На Южном Урале лиса поселилась на дереве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» животное, облюбовавшее «верхние этажи» заметили в Красноармейском районе: обычная рыжая лисица забралась на березу и обосновалась на ветвях в 5 метрах над землей.

Лисы способны лазать по деревьям, отмечает «Комсомольская правда», но для этого нужны веские обстоятельства – например, наводнение. Что заставило лису из Красноармейского района забраться на такую высоту, неизвестно.

Вызывать спецслужбы жители не стали, решив, что лисица уйдет сама, но она пока сидит на дереве: то ли не может спуститься, то ли не хочет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.03.18

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