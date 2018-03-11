На Южном Урале годовалый малыш обварился кипятком

В Коркино годовалый ребенок обварился кипятком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 10 марта в поселке Первомайский. Малыш находился в гостях у бабушки и, когда взрослые отвлеклись, вылил себе на голову кружку только что закипевшей воды. Мальчика доставили в больницу с повреждением кожных покровов 24% тела – он получил термические ожоги лица, шеи, груди и левой руки, сообщает «Горняцкая правда».

Еще один инцидент произошел вечером того же дня в Коркино. 8-летняя девочка отправилась с бабушкой в магазин. Поскользнувшись на улице, девочка упала и сильно ударилась головой. Местные врачи не смогли поставить диганоз, ребенка отправили в детскую областную больницу в Челябинск. Там у девочки определили сотрясение мозга.

Будут ли привлечены к ответственности те, кто не позаботился убрать лед с улиц Коркино, не сообщается.

Коркино, Ольга Арсентьева

Коркино. Другие новости 10.03.18

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