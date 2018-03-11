Зима не сдается: ближайшие дни на Урале будут морозными

Зима не желает покидать Южный Урал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью столбики термометров в Челябинской области опустились до минус 31, а сегодняшний день стал самым морозным на уходящей неделе: в Челябинске – минус 11, в других территориях области – до минус 14.

В ближайшие 3 дня региону обещают морозные ночи – температура будет опускать ниже минус 20, но днем начнет постепенно теплеть, и вторая половина недели пройдет уже при плюсовых температурах днем.

Правда, зима не собирается сдаваться, и небольшие морозы в течение ближайшего месяца могут неоднократно возвращаться. Так, согласно предварительному прогнозу синоптиков, даже апрель начнется с «легкого минуса». Например, днем 1 апреля в Челябинске прогнозируют минус 4. А самым морозным обещает стать день весеннего равноденствия, когда столбик термометра может опуститься до минус 7.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.03.18

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