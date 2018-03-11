На Южном Урале продлили режим «черного неба»

В Челябинске продлили режим «черного неба».

Как уже сообщал РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности были объявлены на Южном Урале с 8 часов 9 марта до 19 часов 11 марта.

В Челябинске сегодня установилась маловетреная погода, и горожане начали жаловаться на резкий неприятный запах.

Вдыхать промышленные миазмы жителям областного центра придется еще минимум сутки: НМУ 1 степени опасности продлили до 12 часов дня понедельника.

В отдельных регионах области режим «черного неба» будет действовать до 19 часов 12 марта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.03.18

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