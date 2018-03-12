В Магнитогорске на ходу загорелась маршрутка (ВИДЕО)

В Магнитогорске вспыхнула маршрутка с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на перекрестке улиц Московская и Карла Маркса.

По данным очевидцев, пассажирская «Газель» стояла на светофоре, когда раздался громкий хлопок, из-под капота автомобиля повалил черный дым, а салон моментально объяло огнем.

Свидетели происшествия опубликовали видео с места ЧП в соцсетях.

Неравнодушные жители бросились на помощь водителю и пассажирам маршрутки. Один из мужчин пытался потушить автомобиль, вырвав огнетушитель из салона трамвая. Однако маршрутка в считанные секунды выгорела практически дотла.

По предварительным данным, пострадавших нет: находившиеся в «Газели» люди эвакуировались самостоятельно.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По одной из версий, возгорание произошло из-за перегрева двигателя, по другой – из-за игнорирования техники безопасности.

«Газели» вечно зимой замерзают, а летом кипят. Из- за этого в жару водилы капот открывают и печку врубают. А зимой печкой пренебрегают и пихают пять ватных одеял под капот, вот одно из них, наверное, от искры проводов и загорелось», – написал в комментариях местный житель.

Челябинск, Юлия Димова

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