Челябинцам предлагают бесплатно привить питомцев от бешенства

В Челябинске начался месячник по профилактике бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного государственного бюджетного учреждения «Челябинская ветстанция», с 12 марта по 8 апреля специалисты проведут бесплатную вакцинацию домашних животных во всех районах областного центра.

Прививки от вирусного заболевания, практически всегда заканчивающегося летальным исходом, предлагают поставить в участковых ветлечебницах и жилищно-эксплуатационных управлениях. Подробнее с графиком проведения месячника по профилактике бешенства в 2018 году можно ознакомиться здесь.

Напомним, ситуация по бешенству среди животных в Челябинской области остается напряженной. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за два прошедших месяца в регионе зафиксировано 5 случаев заражения бешенством в 4 населенных пунктах.

Всего в 2017-2018 годах от нападения больных животных в области пострадало 73 человека.

В Челябинске в прошлом году зарегистрировано 3 случая бешенства среди зверей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.03.18

В Челябинске заявили, что сотрудников общественного транспорта вынуждают идти на выборы. / В Магнитогорске на ходу загорелась маршрутка (ВИДЕО). / В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»