В Челябинске уголовник до полусмерти избил младенца

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения четырехмесячной девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую пятницу в одной из квартир по улице Бурденюка. Малышку в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

В ходе проверки установлено, что травмы ребенку причинил знакомый матери, ранее судимый за аналогичное преступление.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

В следственном отделе Курчатовского района факт уголовного преследования местного жителя подтвердили, однако раскрывать подробности инцидента с участием малолетнего отказались.

Руководитель районного следственного отдела Игорь Митрохин в разговоре с РИА «Новый День» добавил, что накануне подозреваемого в нападении на младенца арестовали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи готовятся предъявить задержанному обвинение. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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