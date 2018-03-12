Главу южноуральского поселка уличили в расточительстве

Главу одного из поселений Нагайбакского района обязали вернуть 1 миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, бездействие администрации Южного городского поселения вскрылось в ходе проверки исполнения муниципального контракта на ремонт теплотрассы. Капитальные работы в поселке Южный проводило ООО «ПромЭнерго».

При этом согласно строительно-технической экспертизе, объемы фактически выполненных работ не соответствовали как заявленным объемам, так и объемам, указанным в актах приемки.

Несмотря на допущенные нарушения, местные власти оплатили подрядчику всю сумму по договору, тем самым превысив фактическую стоимость работ на 1 миллион 39,2 тысячи рублей. Впоследствии излишне уплаченные деньги не были возвращены в бюджет поселения.

В этой связи прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие администрации Южного незаконным и взыскать с главы недостающую сумму.

Суд удовлетворил требования заявителя. Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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