Мощный выброс: смог над Челябинском провисит еще сутки

В Челябинске вновь продлили режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферы, ожидаются на территории областного центра до 19 часов 13 марта.

Кроме того, продлено предупреждение о возникновении НМУ 1 степени опасности, объявленное отдельным предприятиям Челябинской области.

Таким образом, особый экологический режим в Челябинске беспрерывно действует уже четвертый день.

В минувшее воскресенье в городе установилась маловетреная погода, в связи с чем жители всех без исключения районов почувствовали резкий неприятный запах.

За субботу и воскресенье в областную экологическую приемную поступило около сотни обращений. Основная масса жалоб касалась задымленности Тракторозаводского, Калининского и Металлургического районов. Еще одна волна смога, по данным горожан, накрыла город минувшей ночью.

«23:30, ребят, пока вы спите перед работой, по горячим следам выкладываю «Сайлент Хилл» на Свердловском-Комсомольском проспектах. Дышать нереально. Я таких мощных выбросов еще не видел. Кто рядом живет, встаньте, закройте окна», – написал пользователь соцсети, опубликовав фотографии окутавшего город смога. «На перекрестке проспекта Победы и Меридиана в это же время мы вчера на аварийке ехали, потому что дальше капота ничего не видно было» – подтвердил еще один горожанин.

«В Челябинске пахнет гарью, это идёт с Коркинского разреза, так как он горит, сегодня утром в посёлке Роза находились: там также всё в густом дыму, и весь этот туман с запахом гари ушёл в город», – прокомментировала еще одна участника обсуждения.

Остальные пользователи спорят о причинах появления плотной пелены. Некоторые полагают, что паника задыхающихся от выбросов горожан абсолютно необоснованна. По их версии, минувшей ночью «из-за перепада температур на город опустился обыкновенный туман».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.03.18

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