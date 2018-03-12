Клопы атакуют: в России введен запрет на поставки фруктов и овощей из Абхазии

Россельхознадзор установил запрет на ввоз подкарантинной продукции из Республики Абхазия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления надзорного ведомства Челябинской области, временные ограничения вводятся с 12 марта и связаны с появлением в России нового вредителя – коричнево-мраморного клопа.

Многоядное насекомое, родиной которого являются США, включили в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза еще в конце 2016 года. За год с небольшим вредитель, способный давать несколько поколений в год, крайне быстро распространился по территории России.

Ранее специалисты подсчитали, что коричнево-мраморный клоп может нанести ущерб сельскому хозяйству страны в размере более 2 миллиардов рублей в год.

Наибольший вред клоп причиняет плодовым и ягодным культурам, в первую очередь, винограду. Большую опасность также представляет для перца, томатов, фасоли, огурцов, кукурузы, сои, уничтожая до четверти производимой продукции.

«Вероятность акклиматизации у коричнево-мраморного клопа на Южном Урале высокая, так как вид способен переносить отрицательные температуры в период зимовки, обладает высокой плодовитостью и, как следствие, высокой адаптивностью к кормовым растениям и климатическим условиям», – отмечают в ведомстве.

В связи с этим надзорный орган рекомендует не ввозить из Абхазии саженцы, фрукты (особенно цитрусовые) и овощи. Речь идет как о перевозке в ручной клади, так и в багаже и личным автотранспортом.

Самолеты и машины, пребывающие с юга России и из соседней республики, обещают досматривать с особой тщательностью. В случае обнаружения опасной продукции и невозможности ее возврата, она будет уничтожена.

Челябинск, Юлия Димова

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