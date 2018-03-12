Спешившая на вызов пожарная машина попала в ДТП

В Челябинске легковушка столкнулась с пожарной автоцистерной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня около полудня на перекрестке проспекта Победы с улицей Молодогвардцейцев.

По данным очевидцев, водитель ВАЗ-2112, не уступив дорогу бригаде пожарных, залетел под спецавтомобиль.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области факт происшествия подтвердили, отметив, что вызов в пожарно-спасательную часть №7 поступил в 11:07. На место ЧП выехали две автоцистерны, одна из которых и попала в аварию.

Двигались ли пожарные машины с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, в областном главке ответить затруднились.

Все обстоятельства произошедшего в ближайшее время предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

По предварительным данным, в результате столкновения пострадавших нет.

Челябинск, Юлия Димова

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