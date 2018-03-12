«Всех порежу!»: пьяные челябинцы устроили дебош в новостройке

Житель Челябинска отпраздновал новоселье, запугав консьержку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в праздничные выходные в микрорайоне «Академ Риверсайд». В доме №46 по улице Университетская набережная сработала сигнализация. На место прибыла группа быстрого реагирования частного охранного предприятия.

В ходе осмотра помещений выяснилось, что трое в стельку пьяных мужчин закрылись в одной из квартир на 21 этаже. Пускать сотрудников ЧОП челябинцы наотрез отказались. Не решились дебоширы открыть дверь и прибывшим по звонку полицейским. Горожане ополчились на силовиков с нецензурной бранью, а потом и вовсе заявили, что всех вокруг порежут.

Через час уговоров было решено выломать дверь. В ходе задержания собутыльники громко кричали и до последнего оказывали активное сопротивление. Закончилось все применением спецсредств и наручниками, отмечают в ЧОП.

Когда дебоширов успокоили, выяснилось, что один из задержанных на днях получил акт приема-передачи квартиры и решил немедленно приступить к ремонту жилых квадратов. С собой горожанин взял двух приятелей, с которыми вместе и выпивал несколько часов кряду. К ремонту компания в тот день так и не приступила.

Разгорячившись, мужчины решили прогуляться вокруг дома, по дороге выломали замок в помещении, где сидела консьержка. Дебоширы сильно напугали женщину, выкрикивая в ее адрес ругательства и требуя немедленно открыть дверь.

Заметив подъезжающий экипаж службы охраны, хулиганы забежали в квартиру и заперли дверь. Разбирательство продолжилось в участке: в отношении мужчин стражи порядка составили административные протоколы.

Челябинск, Юлия Димова

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