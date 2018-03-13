Челябинские хрущевки упали в цене

В Челябинске подешевели квартиры старой постройки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя цена на хрущевки снизилась на 8,5%. В основном, упала стоимость квартир, расположенных в отдаленных районах города, площадью 40 квадратных метров.

За прошедший год жилье на окраинах Курчатовского, Металлургического и Советского района подешевело на 10%.

К примеру, хрущевку в районе ЧМЗ сегодня можно купить за 1,29 миллиона рублей.

«Дома старого фонда обесцениваются уже несколько лет подряд, так как покупатель сейчас выбирает жильё с современными планировками, – отметили аналитики портала N1. – Как правило, в конкуренции с новостройками даже эконом-класса хрущёвки терпят поражение».

Напомним, ранее аналитики сообщали о падении цен на многокомнатные хрущевки и брежневки. В отдельных случаях квартиры устаревшего жилфонда подешевели на 25%. Менее востребованными оказались просторные квартиры в отдаленных районах Челябинска, ценник на которые за время экспонирования снизился на 450 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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