«Ходют тут всякие...»: в Челябинске пенсионерки сдали силовикам волонтеров штаба Навального

Сотрудники Росгвардии задержали двух волонтеров челябинского штаба Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в Курчатовском районе. Двое сторонников несистемной оппозиции распространяли листовки в поддержку забастовки избирателей, когда к ним подошли бдительные пенсионерки.

По словам юриста штаба Навального Владимира Федорова, горожанки с активной гражданской позицией возмутились призывам не ходить на выборы и вызвали силовиков.

Приехавшие на место сотрудники Росгвардии отвезли активистов в отдел полиции №7 для дачи объяснений. Однако волонтеры, решив воспользоваться статьей №51 Конституции РФ, не стали свидетельствовать против себя. В итоге у них отобрали около сотни листовок, наклеек и визиток, дежурный составил протокол об изъятии информационных материалов и отпустил активистов домой.

Впрочем, представители штаба Навального не исключают, что протокол об административном правонарушении может быть составлен позднее.

Напомним, к массовому бойкоту выборов-2018 Алексей Навальный призвал после отказа ЦИК 25 декабря регистрировать группу избирателей по его выдвижению в президенты.

Сам Навальный, напомним, лишен пассивного избирательного права в связи с судимостью по тяжкой статье.

Спустя несколько дней оппозиционер обратился в Верховный суд с иском на решение Центризбиркома. 30 декабря Верховный суд признал законным решение об отказе. В ответ Навальный направил кассационную жалобу в апелляционную инстанцию ВС России, однако решение вынесли не в его пользу.

Челябинск, Юлия Димова

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